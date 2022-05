Inter, Inzaghi: “Troppa foga all’inizio, rimonta grande segnale. Gli attaccanti…”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro l'Empoli

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato anche ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria contro l'Empoli per 4-2. Queste le sue considerazioni: "La rimonta è un grandissimo segnale. Abbiamo avuto troppa foga, voglia di fare gol subito davanti ad un pubblico meraviglioso e contro l'Empoli perdere le distanze non va bene. La squadra ha avuto una bella reazione che ci fa ben sperare per le partite che mancano da qui alla fine. Dall'8 luglio si lavora, andiamo dritti per la nostra strada, la squadra sta bene e ora deve fare un ultimo sforzo: mercoledì c'è la finale, poi due partite importantissime in campionato. I due attaccanti che sono partiti all'inizio sono andati benissimo, gli altri due hanno fatto la differenza alla fine".