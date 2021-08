Inter, Zapata o Correa insieme a Dzeko? “Inzaghi ha avuto un’idea nuova”

L'Inter però non si fermerà a Dzeko perché Inzaghi vuole anche un'altra punta: chi tra Correa e Zapata?

E' Edin Dzeko il centravanti di peso low cost su cui l'Inter si è fiondata per riempire subito il buco causato dalla partenza di Romelu Lukaku. Il club nerazzurro non si fermerà qui però perché Simone Inzaghi ha espressamente chiesto un'altra punta. E i nomi sono sempre quelli diDuvan Zapata e Joaquin Correa: "Se l'Atalanta troverà un sostituto per Zapata, Gasperini darà il via libera alla partenza di Duvan. Fermo restando che serve un'intesa tra gli Zhang e i Percassi: sarà più facile raggiungerla sulla formula che sulla cifra richiesta. Se il colombiano sarà inarrivabile,Inzaghi pensa di utilizzare Martinez più spesso come centravanti, ruolo che ricopriva al Racing, e di dare l'assalto a Correa. Dovrà trattare con Lotito che con lui ha il dente avvelenato. L'Inter non vuole andare oltre i 30 milioni, il numero uno della Lazio chiederà di più. Bell'intrigo", scrive il Corriere dello Sport.