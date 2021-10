Inter, Inzaghi non molla Lautaro: “Ieri sera gli ha fatto questa domanda”

Nella sgambata che svolgerà stamani il Toro deciderà con Simone Inzaghi se giocare dall’inizio contro la Lazio o partire dalla panchina

E' quello legato alla presenza dall'inizio o meno di Lautaro Martinez il dubbio che Simone Inzaghi si porterà fino a poche ore dal fischio d'inizio di Lazio-Inter. Il Toro viene infatti da un tour de force con la sua nazionale e potrebbe essere risparmiato dal tecnico, anche in vista dei prossimi impegni. Spiega Tuttosport: "Dalla grande paura per un pestone subito al gol, dal lungo viaggio a una risposta che questa mattina dovrà dare alla domanda che gli porrà Simone Inzaghi : «Te la senti di giocare contro i biancocelesti?» .

Anche perché «come stai?» il tecnico lo chiederà a Lautaro Martinez già stasera, intorno alle 22, quando varcherà le porte dell’albergo romano dove l’Inter è attesa per l’ora di cena. Martinez arriverà insieme a Correa per le 21.30/22 a Roma, dormirà dopo aver finito di giocare intorno alle 3 del mattino italiano di venerdì con la sua Argentina a Buenos Aires contro il Perù e nella sgambata che svolgerà stamani con i compagni deciderà con Simone Inzaghi se giocare dall’inizio contro la Lazio o partire dalla panchina, lasciando spazio in attacco a Perisic (che altrimenti sarà a sinistra, con Dimarco fuori), favorito su Calhanoglu e Satriano".