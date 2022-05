GdS – Inter, saldo stagionale è positivo: “A Inzaghi questo merito. E se arriverà Dybala…”

Il saldo stagionale resta positivo. È tempo di bilanci in casa Inter dopo la fine del campionato, ecco quello della Gazzetta

Il saldo stagionale resta positivo. È tempo di bilanci in casa Inter dopo la fine del campionato. La Gazzetta dello Sport oggi si sofferma su quanto fatto dalla squadra di Simone Inzaghi, alla prima annata in nerazzurro: “L’Inter ha vinto Supercoppa italiana e Coppa Italia, ma ha perso lo scudetto. Il saldo resta positivo. Nell’estate scorsa molti interisti avrebbero firmato per un bilancio simile, oggi non lo farebbero e questo è un merito di Inzaghi e dei suoi giocatori, capaci di spingersi oltre le aspettative. Non sarà facile per Marotta e Ausilio operare sul mercato, ma se arriverà Dybala e se non sarà ceduto Martinez, non si esclude che tra un anno sotto la Nord si tenga una festa come si deve”, si legge.