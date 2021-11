CdS – Inter, a Inzaghi è rimasto in bocca questo sapore dopo il pari nel derby

L'analisi del Corriere dello Sport sul pareggio di ieri nel derby tra Milan e Inter: meritavano di più i nerazzurri per il quotidiano

L’Inter meritava maggiormente la vittoria rispetto al Milan nel derby di ieri. Non ha dubbi il Corriere dello Sport, che analizza così il pareggio di ieri nella stracittadina di Milano tra rossoneri e nerazzurri. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: "Non è bastata una grande Inter per piegare il Milan e accorciare il passo in classifica. Il pareggio nel derby ha lasciato tutto invariato, con i rossoneri e il Napoli, fermato nel pomeriggio dall’Hellas, sempre a +7 su Inzaghi, al quale è rimasto in bocca il sapore della grande occasione sprecata. Pioli può ringraziare il para-rigori Tatarusanu e la Dea bendata perché ha rischiato più volte di finire sotto, prima di un finale nel quale è andato a un passo dal 2-1 con il palo di Saelemaekers e un erroraccio di Kessie. Il Diavolo non avrebbe meritato la vittoria perché nel complesso sono stati Handanovic e compagni ad avere le chances più importanti.