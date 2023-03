CdS – L’Inter di Inzaghi sembra quella di Mourinho: buona sorte meritata

Il focus del quotidiano all'indomani dello 0-0 in casa del Porto che vale una vittoria per i nerazzurri

L'Inter al do Dragao ha compiuto una piccola impresa. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: "Un muro impossibile da buttare giù. Sembrava l’Inter di Mourinho. Era l’Inter di Inzaghi. Cuore, orgoglio e resistenza. Una partita infinita in cui, negli ultimi sette minuti di recupero, sono serviti il piedone di Dumfries sulla linea per respingere Marcano e il tuffo di Onana, con l’aiuto del palo, per sventare l’ultimo tocco di Taremi prima che Grujic colpisse la traversa. Da brividi e con il cuore in tumulto, Simone ha centrato l’ingresso ai quarti di Champions, riportando i nerazzurri tra le prime otto d’Europa dodici anni dopo l’ultima volta".