CorSera – Inter, Inzaghi sorride ma davanti a sé ora ha una sfida cruciale

Il derby di Supercoppa tra Milan e Inter ha tolto e dato certezze a seconda di come è finito l'incontro. Inevitabile, anche per questo era importante portare a casa il trofeo. I nerazzurri ora però non devono fermarsi. Anzi, spinti anche dall'entusiasmo per la coppa conquistata, devono provare a superare un loro grande limite.

Si legge sul Corriere della Sera di oggi: "Il Milan ha fatto due passi indietro nel giorno in cui l’Inter ne ha fatti due in avanti. Vincere aumenta la consapevolezza a qualsiasi latitudine. Nervi saldi e solidità interiore. Quella fiducia anche un po’ sfacciata. Non si cresce solo con il mercato o con gli schemi. Inzaghi la continuità l’ha trovata, ma solo nelle partite senza ritorno. E oggi che Pioli è con la testa sott’acqua, sorride felice. Ma il calcio è un Luna Park e la gioia a volte effimera. Tra 15 giorni c’è un altro derby, stavolta di campionato. Nel frattempo Simone ha davanti a sé una sfida cruciale quanto quella del suo collega milanista: far capire ai suoi talentuosi campioni, capaci di notti come al Camp Nou, che ogni partita, anche in provincia, va affrontata come fosse l’ultima. In due settimane l’Inter ha battuto Napoli e Milan, adesso alla Pinetina devono convincersi che la rincorsa a Spalletti è una missione possibile".