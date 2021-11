Inzaghi a SM: “Derby col Milan? Unico pensiero lo Sheriff, serve la vera Inter”

Le nuove dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter Inzaghi alla vigilia della sfida di Champions League di domani

“La squadra sta facendo bene, nelle ultime due non abbiamo subito reti, siamo in un buon momento. In altri campionati Dortmund, Siviglia e Real Madrid con 24 punti sono secondi a un punto. Milan e Napoli stanno tenendo un grandissimo passo, noi guardiamo partita per partita”.