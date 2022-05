Inter, Inzaghi spera di trattenere un nome su tutti. Oggi chiederà a Zhang…

Nell'atteso vertice di viale della Liberazione spazio inevitabilmente anche ai discorsi sul mercato in uscita

L'incontro tra Steven Zhang e Simone Inzaghi servirà a far luce sull'estate dell'Inter. C'è molta attesa, perché da oggi dipenderà la strategia del prossimo mercato. Sottolinea la Gazzetta dello Sport: "L’allenatore vuole solo chiarezza sin dal minuto 1 della partita, in maniera tale che non si ripresenti lo scenario del 2021, anche se in forma ovviamente diversa: allora fu aggiunto di colpo Lukaku alla lista delle cessioni. La cosa inizialmente non era prevista e fu un vero sconquasso. I conti dell’Inter stanno comunque assai meglio rispetto ad allora, ma bisogna stringere la cinghia ancora un po’".