Inter, Inzaghi tiene gli occhi fissi sulle partenze sperando di non vedere questo nome

Mancano cinque giorni ad inizio campionato, ma la situazione attorno all'Inter resta ancora incerta. Non è dato sapere se, in caso di arrivo di offerta monstre, uno dei gioielli sarà ceduto o meno. Spiega infatti il Corriere della Sera: "Simone Inzaghi, già scottato un anno fa dall'addio a Lukaku, tiene gli occhi fissi sul tabellone delle partenze, sperando che non compaia mai il nome di Skriniar (per il quale non sarebbe facile rifiutare anche offerte inferiori ai 65-70 milioni) e nemmeno di Dumfries. Nell'attesa però c'è da far rifiorire una pianta come si deve".