"Simone Inzaghi con i titolarissimi - a sinistra rientrerà Dimarco, a destra Darmian è favorito sul rilanciato Dumfries - il Cholo Simeone con la speranza Morata. Inter e Atletico Madrid sono pronte alla gara d’andata degli ottavi di Champions che si disputerà domani sera in un San Siro tutto esaurito, con i nerazzurri che potranno così brindare all’ennesimo ottimo incasso. Inzaghi, come detto, si affiderà al solito undici d’élite, con De Vrij in difesa al posto dell’infortunato Acerbi", riporta Tuttosport.