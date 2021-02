Inter “irrilevante” per Suning? Altra smentita: “Fonti vicine all’azienda dicono…”

Spazio al retail, tagli per i settori irrilevanti. Ma l'Inter in quale ambito ricade? Fonti vicine al colosso cinese chiariscono

Le parole di Zhang Jindong sul 2021 di Suning hanno aperto, ovviamente, un lungo dibattito in Italia sull'importanza che l'Inter riveste per il colosso cinese. Spazio al retail, tagli per i settori irrilevanti. Ma l'Inter in quale ambito ricade?