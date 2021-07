CdS – Inter-Joao Mario, ecco perché la risoluzione. La consolazione…

Il quotidiano fa chiarezza sul modo in cui si è risolto il nodo legato al futuro del centrocampista portoghese

Il divorzio tra Joao Mario e l'Inter si è consumato nella giornata di ieri. Il Corriere dello Sport spiega perché i nerazzurri non hanno potuto cederlo direttamente al Benfica , ma è stato necessario risolvere il contratto.

Si legge sul quotidiano: "Il portoghese andrà a giocare nel Benfica, ma lo farà da svincolato, visto che ieri in sede ha firmato la risoluzione del suo contratto, con conseguente annuncio ufficiale. Come già emerso, una cessione del cartellino – il club lusitano offriva 7,5 milioni – avrebbe comportato il rischio di una causa da parte dello Sporting Lisbona, pronto ad appellarsi ad una clausola che impediva all’Inter la cessione del centrocampista ad un’altra squadra portoghese. All’Inter, come consolazione, il risparmio sull’ingaggio da 3 milioni netti e un debito morale dello stesso Benfica".