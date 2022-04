Inter “just in time” con la Juve, ma non basta: “Cosa serve per scudetto e 2ª stella”

L’Inter vince il derby d’Italia con la Juve e complice il pareggio del Milan accorcia sulla vetta. Ma per lo scudetto serve di più

“Da qualche parte l’Inter doveva pur ricominciare. È la filosofia del «just in time», la traduzione letterale è «appena in tempo», in termini aziendali vuol dire che la produzione viene tarata a seconda della richiesta effettiva del mercato. Ecco, l’Inter di oggi è questa. A Torino serviva essere così, per vincere. O almeno, anche così, buoni per guadagnare due punti al Milan. Simone Inzaghi ha modellato una versione inedita della sua squadra, perché quello voleva il campionato, il momento stagionale. L’Inter ha tirato fuori quel che non aveva mai fatto vedere, in questa stagione. Quel che forse neppure sapeva di avere dentro, fino in fondo. Se la domanda è «basterà per vincere la seconda stella?», la risposta è no. Ma intanto Inzaghi ha riapparecchiato la tavola nerazzurra con un piatto in più, di pura sostanza.