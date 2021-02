Inter sicura: quello della Juve agguato premeditato. Agnelli, insulti continui a Conte

Un agguato in piena regola. Niente di spontaneo ma una tattica studiata per far innervosire Conte e farlo reagire

Redazione1908

Un agguato in piena regola. Niente di spontaneo ma una tattica studiata per far innervosire Conte e complicargli la vita in ottica qualificazione.

"Indignazione, trappola, premeditazione, riconoscenza (nulla): il vocabolario del giorno dopo in casa Inter ruota su queste parole", sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.

"L’Inter è convinta che i continui insulti partiti dalla tribuna Juve in direzione Conte siano stati premeditati. Ovvero non frutto dell’adrenalina, neppure seguiti a un episodio in particolare. Ma iniziati subito, al minuto 1, con il chiaro obiettivo di innervosire l’allenatore. Per questo ieri l’indignazione era il sentimento più diffuso. Andrea Agnelli, secondo i nerazzurri, avrebbe più volte (almeno tre) insultato Conte con la parola «cogl...». Dalla tribuna dei dirigenti bianconeri sarebbero partiti anche un «pagliaccio» e un «pensa ad allenare, cogl...». Così si spiega il dito medio del tecnico e il «s..a» urlato. Agnelli avrebbe continuato nella zona antistante gli spogliatoi, passando vicino a Conte e ripetendo il solito insulto, al punto che il tecnico avrebbe replicato: «Se hai il coraggio dimmelo in faccia»."