Vertice tra Inter, Juve e Milan. Anche Antonello con Zhang: si decide sui fondi

La Serie A si prepara a decidere sulle offerte dei fondi di private equity, per la media company che dovrebbe gestire i diritti tv. Sta infatti andando in scena un vertice tra i club a Casa Milan, che avrebbe in oggetto le proposte dei fondi per entrare nell’azionariato della media company che sarà creata dalla Lega. Tra i presenti, oltre a Paolo Scaroni e Ivan Gazidis, rispettivamente presidente e amministratore delegato del Milan, anche Andrea Agnelli, presidente della Juventus, Steven Zhang e Alessandro Antonello, presidente e amministratore delegato dell’Inter.

Sul tavolo di discussione dei club di Serie A sono due le proposte in valutazione da qualche settimana: da una parte quella cordata Cvc-Advent-Fsi da 1,625 miliardi e quella di Bain-Nb da 1,35 miliardi.

(Ansa)