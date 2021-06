Inter-Juve 2018, dopo Pjanic un nuovo caso su Vecino scovato da Le Iene. Sparite…

A tre anni di distanza continua a far discutere Inter-Juve del 2018. Le Iene scoprono un'altra anomalia

Gianni Pampinella

A tre anni di distanza continua a far discutere Inter-Juve del 2018. Partita vinta dai bianconeri e condizionata dalla direzione arbitrale di Daniele Orsato. Non solo la clamorosa mancata espulsione di Pjanic, le Iene, infatti, hanno evidenziato un’altra anomalia. In un servizio che andrà in onda questa sera, il focus sarà sull’intervento di Vecino su Mandzukic. Inizialmente ammonito, il centrocampista nerazzurro viene poi espulso dopo un colloquio tra Orsato e la sala Var.

Il Corriere della Sera ricostruisce l'episodio in questione: "Al 18’ del primo tempo, sull’1-0 per i bianconeri, Mandzukic anticipa in scivolata Vecino, che lo colpisce con il piede sulla tibia. L’arbitro è vicino all’azione e, sicuro, mostra il cartellino giallo all’interista. Ma Mandzukic resta a terra, accenna una protesta, il gioco non riprende. Anche Orsato è fermo, con la mano sinistra sistema l’auricolare sull’orecchio: sta parlando con il Var Paolo Valeri. Decide di rivedere il contrasto al monitor a bordo campo, gli bastano dieci secondi per cambiare idea: «Lo prende dritto sulla tibia, l’intervento non è bellissimo», dice Valeri, e Orsato: «Rallenta adesso (riferendosi al replay, ndr): c…, è rosso questo Paolo». Così torna sui suoi passi, indica Vecino e lo espelle".

Ed ecco l'anomalia scoperta dalle Iene: "Sono innanzitutto sparite le immagini della cosiddetta Var Cam, la telecamera che registra ciò che accade all’interno della sala Var. Non c’è quindi il video di Var e arbitro che parlano della decisione da rivedere, di come e perché l’intervento del centrocampista dell’Inter sia da rosso e non da giallo. E ancora: il file della camera Main, la prima ad essere archiviata per ogni episodio in quanto riprende il campo dalla tribuna senza interruzioni per replay o altro, è trenta secondi più corto rispetto a quelli delle altre telecamere (5’ invece che 5’30’’). La durata solitamente è identica, non in questo caso. Non è finita qui. Nel filmato (sempre della Main Cam) non si sente mai la voce dell’arbitro Orsato, presente invece negli altri sette episodi archiviati. Sembra quasi, secondo «Le Iene», che ci siano stati dei tagli ad hoc".

(Corriere della Sera)