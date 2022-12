TS - Inter, con Kessié via un big a centrocampo? Marotta potrebbe decidere...

Ma è una pista da non trascurare, come sottolinea anche TuttoSport oggi: "L'Inter potrebbe contribuire, come per Lukaku col Chelsea, a parte dell'ingaggio, proponendo inizialmente un prestito con diritto di riscatto. Di certo se l'operazione dovesse concretamente prendere vita, l'Inter si metterebbe in casa un'importantissima opzione tecnica in più. Permetterebbe alla stessa società di poter eventualmente valutare offerte per uno dei big a centrocampo (Barella, Brozovic e Calhanoglu), visto che Marotta e Ausilio dovranno continuare a convivere con un saldo di mercato fra entrate e uscite da tenere in parità o addirittura in attivo.