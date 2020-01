Tutto il mondo piange la scomparsa di Kobe Bryant. La notizia, arrivata in questi minuti, ha subito scatenato la reazione degli appassionati di basket e non solo. Anche l’Inter, attraverso il suo profilo Twitter, ha salutato l’ex cestista: “Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Oltre ogni confine, bandiera, tipo di pallone. Il tuo insegnamento rimarrà per sempre”, si legge.