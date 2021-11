Inter, Kostic si fa: “C’è già la cifra giusta per chiudere l’operazione”

La decisione da parte del giocatore di affidarsi a Lucci, procuratore che all’Inter ha già Dzeko, Correa, Vecino e Kolarov, suona come una scelta di campo

Sembra ormai essere Filip Kostic l'erede designato di Ivan Perisic all'Inter. Il croato andrà infatti in scadenza nel 2022 e il club nerazzurro ha scelto l'esterno dell'Eintracht come suo successore. Spiega Tuttosport: "L’Inter, che ha seguito con interesse la trattativa tra Lazio e Kostic, ha brindato al suo fallimento, considerato che il serbo era un obiettivo nerazzurro sin dai tempi di Antonio Conte e lo è ancora di più ora, alla luce del fatto che Ivan Perisic ha già comunicato di non voler rinnovare il contratto in scadenza.