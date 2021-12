Inter, Kostic non parte? “Marotta ha già il piano B che conosce la Serie A”

Non dovessero scardinare le resistenze tedesche, i dirigenti nerazzurri andrebbero su un profilo più alla portata

E' già chiarissimo il piano dell'Inter per il mercato di gennaio. L'idea di Marotta sarebbe salutare Aleksandar Kolarov per poi affondare per Filip Kostic. Ma nel caso in cui i nerazzurri non riuscissero ad arrivare al serbo, la dirigenza ha già pronta l'alternativa. Spiega Calciomercato.com: "Non dovessero scardinare le resistenze tedesche, i dirigenti nerazzurri andrebbero su un profilo più alla portata e che già conosce il campionato italiano, quel Lucas Digne che potrebbe arrivare a Milano in prestito. Ma la condizione principale è sempre la stessa: prima di ogni operazione in entrata, occorre necessariamente cedere e il motore del calciomercato è pronto ad accendersi se Kolarov chiederà di andare via".