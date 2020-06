Sky – Inter-Kumbulla, non è ancora finita. Settimana prossima incontro col Verona

La Lazio ha fatto un’offerta importante ma non ha ancora chiuso l’operazione Kumbulla. Questo è quanto ha spiegato a skysport Gianluca Di Marzio: “Vero che l’Inter ha quasi preso Hakimi ma potrebbe rilanciare per il giocatore. Nei trasferimenti esteri non si deve garantire immediatamente tutta la cifra. Se fai un pagamento su più anni, il giocatore del Real potrebbe costare ai nerazzurri solo 10 mln quest’anno. Quindi i nerazzurri non hanno perso la liquidità e possono provare a fare altre operazioni come Tonali o Kumbulla, appunto. La prossima settimana il club interista vedrà comunque il Verona per il suo difensore. La Lazio ha contatti continui, ha fatto un passo importante in avanti, ma i nerazzurri possono provare a capire se ci sono margini per portare avanti la trattativa. È una bella sfida di mercato”.

(Fonte: Skysport)