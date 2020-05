Inter, la scommessa di Marotta è di quelle pesanti: in ballo ci sono 100 milioni di euro

Beppe Marotta l’ha detto in tempi non sospetti. In casa Inter c’è l’intenzione di dare vita ad un progetto mixato tra giovani talenti e giocatori pronti all’uso. E soprattutto, con un occhio particolare ai giovani italiani.

Detto, fatto. All’Inter sono arrivati Sensi e Barella, è stato promosso Bastoni. Ma la corsa all’azzurro non è finita qui. In ballo ci sono due colpi dal valore di 100 milioni di euro.

“Fra le squadre a cui l’Inter potrebbe offrire Nainggolan c’è la Fiorentina, interessata al “Ninja” la scorsa estate. Potrebbe essere un’arma per arrivare a Chiesa, valutato dai viola 60 milioni. Costa un po’ meno, ma sempre sopra i 40 milioni, Tonali del Brescia. Giocano in ruoli diversi, ma sono due fra i giovani italiani più interessanti e c’è da scommettere che Marotta, dopo Barella e Sensi, proverà un nuovo colpo azzurro”, sottolinea oggi Tuttosport.

Una cosa è certa. Anche nell’Inter del futuro ci sarà tanto azzurro.