Inter, l’arrivo di Onana non esclude il rinnovo di Handanovic: lo scenario

La dirigenza nerazzurra ha prenotato il portiere camerunense, ma non ha ancora preso una decisione sul futuro del capitano

Terminata la sosta per le Nazionali, l'Inter è pronta a tornare in campo: i nerazzurri affrontano domenica alle 12:30 la Sampdoria. Un'occasione importante per Samir Handanovic , desideroso di cancellare quanto prima l'errore di Verona. Il portiere sloveno, come scrive il Corriere dello Sport, vuole dare segnali per il presente, ma anche per il futuro: "Alla ripresa sarà ancora più motivato: difficile che uno come Samir "cicchi" due partite di fila. Lo dice la storia delle sue dieci stagioni con la maglia nerazzurra. Una storia che non è ancora finita nonostante per il 2022-23 i dirigenti abbiano "prenotato" Onana".

"Per quel che riguarda il futuro, invece, il discorso è più complicato e legato al rendimento in questo 2021-22. La prossima estate Handanovic compirà 38 anni e, se non firmerà il rinnovo nei prossimi mesi, sarà libero. In viale della Liberazione una decisione sul suo futuro non è stata presa e non sarà imminente: è considerato un uomo... Inter dalla testa ai piedi e l'arrivo di un portiere in teoria titolare non escluderà un rinnovo per avere due estremi difensori di livello. Soprattutto se a sbarcare alla Pinetina fosse il camerunese Onana, che ha ripreso da pochi giorni ad allenarsi e che deve ancora scontare due dei nove mesi di squalifica. Ergo, se non giocherà più nell'Ajax, la prossima stagione il camerunese avrà bisogno di ritrovare il ritmo partita. E in tal caso avere anche Handanovic sarebbe una bella garanzia".