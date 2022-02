Inter-Milan, Lautaro affianca Dzeko: dietro c’è anche un motivo ‘tecnico’. Sanchez…

Simone Inzaghi aspetta l'argentino che tornerà oggi e si allenerà con i compagni. Discorso diverso per Sanchez

"Perché vicino a Dzeko la maglia è del Toro. C’è anche un motivo “tecnico”, non solo di motivazioni. Il rientro di Sanchez, infatti, sarà più lungo del previsto, frutto di coincidenze di voli non semplicissime dalla Bolivia fino a Milano, passando per il Cile. Risultato: oggi pomeriggio l’argentino sarà ad Appiano con i compagni, mentre Alexis atterrerà in città solo in serata, dunque oggi non sarà alla Pinetina e prima del derby avrà un solo allenamento nelle gambe, quello della rifinitura", si legge sulla Gazzetta dello Sport.