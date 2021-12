Inter, ieri Lautaro ha concluso anzitempo l’allenamento: “Correa in preallarme”

Secondo il Corriere dello Sport, il Toro ha concluso anzitempo l'allenamento di ieri a causa di una notevole dose di stanchezza

Poche ore al fischio d'inizio di Roma-Inter, partita speciale per diversi protagonisti. Due su tutti José Mourinho, che ritrova i nerazzurri per la prima volta da avversario, ed Edin Dzeko, che farà l'opposto coi giallorossi. Queste le ultime di formazione secondo il Corriere dello Sport: "Accanto al bomber di Sarajevo oggi dovrebbe esserci Lautaro Martinez. Il condizionale si spiega con il fatto che il Toro ha concluso anzitempo l'allenamento di ieri a causa di una notevole dose di stanchezza. Correa è in preallarme, ma il numero 10 non vuole stare a guardare. Con Bastoni recuperato, Inzaghi ha quattro difensori per tre maglie: i favoriti sono Skriniar, Bastoni e Dimarco (D'Ambrosio in panchina). Convocati i giovani Cortinovis, Zanotti e Carboni, mentre Satriano è con la Primavera a Napoli".