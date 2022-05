GdS – Inter, Lautaro da blindare e ora l’assalto a Dybala: “È ormai assodato che…”

Lautaro da blindare, l'assalto a Paulo Dybala e non solo. Fa due nomi La Gazzetta per il mercato in entrata dell'Inter

Alessandro Cosattini

Lautaro Martinez da blindare, l'assalto a Paulo Dybala e non solo. Fa due nomi La Gazzetta dello Sport per il mercato in entrata dell'Inter. Ma prima partiamo appunto dal Toro e dal desiderio di Beppe Marotta, ormai non nascosto, di costruire la coppia tutta argentina in attacco per la nuova stagione.

"Mentre San Siro è una valle di lacrime e Lautaro un Toro inconsolabile, spunta Nicolò Barella, l’incarnazione stessa dello spirito interista, che abbraccia l’argentino e sussurra alcune paroline all’orecchio: «Non preoccuparti, ci rifacciamo il prossimo anno», si legge dal labiale. Avrà sciolto il cuore del compagno, ma può essere un tranquillante per il popolo interista: quel proposito bellicoso conferma che il prossimo anno il Toro vuole ancora infiammare San Siro. L’Inter che guarda al futuro parte proprio dalla sua stella: una cessione dolorosa sarà necessaria, ma i dirigenti mai vorrebbero essere costretti a sacrificare il Toro. Anzi, stanno pensando di costruire una coppia deliziosa, tutta Albiceleste, con Paulo Dybala.

Inutile girarci intorno, la Joya è il prossimo faldone e sull’ormai ex juventino ha ammiccato proprio l’a.d. Beppe Marotta: «Faremo un vertice con Inzaghi (domani, ndr). Non ci sarà alcuna rivoluzione, vogliamo sfruttare le opportunità: ci sono svincolati che valuteremo…». La testa corre subito a Paulo, ma anche a quel Mkhitaryan che non ha ancora firmato il rinnovo con la Roma: «Il mercato è complicato ma noi vogliamo continuare ad essere competitivi…», ha aggiunto Marotta. Per traghettare Paulo a Milano servirà tempo e pazienza, anche se il reciproco gradimento è ormai un dato assodato", si legge sul quotidiano.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)