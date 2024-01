Inter, Lautaro garanzia di gol nelle finali. Rinnovo? L’annuncio può arrivare…

“Nei prossimi giorni, però, il suo gesto più atteso dai tifosi è previsto che arrivi fuori dal campo, per rinnovare il contratto e allungare il suo matrimonio con l’Inter fino al 2028 e con un ingaggio da 8 milioni di euro. L’annuncio tanto atteso potrebbe arrivare a cavallo della sfida con la Juve, prevista per il 4 febbraio, anche per chiudere la questione prima che l’annata entri nel vivo tra lo sprint per lo scudetto e il ritorno della Champions League” rivela il Corriere dello Sport.