Inter, Lautaro a Milito: “Per me sei un esempio. Una tua frase mi è rimasta in testa”

Le parole del Toro: "Per me Milito è un esempio, lo guardavo tanto: ho imparato tantissimo da lui"

Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Prime Video e di Diego Milito. Queste le sue parole sul rapporto col Principe, partendo da quel cambio famoso del 2015: "Per me arrivare a quel momento con te è stato bellissimo, non lo dimenticherò mai. Per me Milito è un esempio, lo guardavo tanto: ho imparato tantissimo da lui, la prima volta mi si è avvicinato per dirmi di avere testa, mi è rimasto dentro".