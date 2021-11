Inter, in CL mancano i gol di Lautaro. Missione ritrovo. In campionato…

L'argentino non segna da un anno nella competizione più importante d'Europa. E in Serie A non arriva una rete da quattro giornate

Eva A. Provenzano

Serve il suo contributo anche in Champions. Lautaro Martinez deve fare il salto di qualità che potrebbe farlo diventare tra gli attaccanti più forti d'Europa e del mondo. Medie importanti in campionato (110 presenze, 42 reti) e con la maglia dell'argentina (17 reti in 33 gare) ma in Champions può fare di più. A lui tocca portare il peso dell'attacco dell'Inter dopo l'addio di Lukaku. E in una settimana importante come questa, tra Sheriff e derby, serve tutta la forza del Toro.

Al momento in CL non ha ancora segnato in questa stagione. Ha calciato spesso verso la porta - fa notare Ramazzotti sul Corriere dello Sport - "contro il Real (3 tiri), lo Shakhtar (2) e lo Sheriff a San Siro (7)", ma su 12 tentativi ha inquadrato lo specchio della porta solo 3 volte. Il 18 presenze nella coppa più importante ha segnato 6 gol. Ma la rete, in CL, gli manca da un anno. Lo Sheriff può essere un'ottima occasione per sbloccarsi. Una missione per l'argentino che deve ritrovare anche il gol in Serie A. Ha avuto un avvio super con 5 gol in 6 giornate. Ma dopo la pausa di ottobre si è bloccato per cinque gare, quattro di campionato e una di CL. Ritrovare la sua caratteristica principale, il gol, in una settimana così importante, potrebbe essere una svolta. Per lui e per l'Inter.

(Fonte: Corriere dello Sport)