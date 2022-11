GdS – Inter, Lautaro il peggiore: allo Stadium serata da lunghi sospiri

Lautaro Martinez è la delusione più grande in casa Inter per la Gazzetta dello Sport nella notte di Torino. L'argentino, sprecone sotto porta, non ha inciso sulla gara lasciando a Milano l'atteggiamento grintoso che di solito lo contraddistingue. Per lui dalla rosea un 5 in pagella con una motivazione che non lascia spazio ad interpretazioni: "Ci vogliono sospiri lunghi così di fronte a una serata tanto negativa. Apre e chiude la partita con due gol falliti: troppi, dentro un big match".