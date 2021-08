CdS – Inter-Lautaro, già un primo punto d’accordo. Dal Toro un’ulteriore richiesta

Il focus sul rinnovo del contratto dell'argentino dopo il vertice di ieri a Milano tra l'agente e il club nerazzurro

Nella giornata di ieri è arrivato un primo importante passo per il rinnovo di Lautaro Martinez. Nel vertice, anticipato da Fcinter1908.it, è emersa unità d'intenti e voglia di chiudere in fretta, anche se ci sono ancora degli aspetti da limare.

Scrive il Corriere dello Sport: "Se non altro un primo punto d’accordo è stato raggiunto sulla durata del nuovo vincolo: si arriverà fino al 2026. Da capire solo se si tratterà direttamente di un quinquennale (opzione preferita dal club) o di un quadriennale con opzione per un’altra stagione. La distanza, evidentemente, è sui numeri. Visto che Camaño è partito chiedendo per il suo assistito un ingaggio da oltre 7 milioni di euro (quasi 8 considerando anche i bonus), mentre l’Inter ne ha proposti 5,5 a cui aggiungere i premi. La speranza nerazzurra è che ci si possa incontrare ancora prima di metà strada, quindi attorno ai 6 milioni come parte fissa.