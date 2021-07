TS – Inter, Lautaro resta? Con 70 milioni qualcosa cambia. Quarta punta, c’è un favorito

L'aggiornamento sulle riflessioni in corso sul reparto avanzato nerazzurro

Sono in corso riflessioni importanti in casa Inter anche per quanto riguarda l'attacco. Spiega TuttoSport: "Inzaghi ha spiegato che la società gli ha garantito che non ci saranno altre cessioni importanti, ma se una big spagnola si presentasse con 70 e passa milioni per Lautaro, qualcosa potrebbe cambiare. Così come va tenuta d’occhio la condizione di Alexis Sanchez, la terza punta, un giocatore che a Inzaghi piace, ma che è spesso vittima di infortuni, come dimostra la recente Copa America. E poi rimane la quarta punta, con il giovane Salcedo favorito su Pinamonti".