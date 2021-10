Inter, Lautaro: il rinnovo entro fine mese, tutti i dettagli. Il Toro destinato a…

Entro fine mese dovrebbe arrivare l'attesa firma dell'attaccante argentino sul nuovo contratto

"Lautaro però ora ha la testa soltanto al campo. Stasera ad Asuncion tornerà a fare la prima punta. Una vittoria in Paraguay, bissata da quella sull'Uruguay (nella notte tra domenica e lunedì) darebbe all'Argentina una qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar non matematica ma virtuale. Rendendo meno imprescindibile il terzo e ultimo impegno, quello contro il Perù che però in chiave Inter è quello più delicato. Diverso il discorso se Lautaro ottenesse un (comunque improbabile) via libera dalla Afa per saltare il match col Perù. A meno che il bomber - diffidato - non si prenda un giallo nel sempre caldissimo derby con l'Uruguay di Vecino. In caso di squalifica il rientro sarebbe anticipato a metà settimana. Per la gioia di Inzaghi che non aveva rinunciato all'ex Racing nemmeno dopo la scorsa sosta".