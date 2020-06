Inter, nel segno del 10: Lautaro a casa del più grande di sempre. Da Appiano raccontano…

Anche Lautaro Martinez tra gli osservati speciali di questa sera in Napoli-Inter. L’argentino dovrà dimostrare di non essere stato distratto dalle voci di mercato. La Gazzetta dello Sport spiega: “Che ci siano 10 milioni di ingaggio promessi dalla Catalogna, stasera non può contare per Antonio Conte. Se così non sarà, se il dubbio a qualcuno verrà, vorrà dire che le cose non saranno andate bene per l’Inter. Perché stasera sono altri i dieci che pesano. Senti che serie: il 10 nerazzurro Lautaro, pressato dal 10 del Barcellona, Leo Messi, per una notte corre a casa del 10 più grande di sempre, Diego Armando Maradona. Funziona come gioco motivazionale tutto argentino, chissà se funzionerà anche in campo. Le immagini e i racconti provenienti da Appiano dipingono un attaccante sorridente, che è riuscito, almeno fin qui, almeno a giudicare dagli allenamenti, a tenere separato il presente dal futuro. Lautaro l’ha garantito personalmente anche all’allenatore. E comunque, nel dubbio, la società l’ha richiamato alle proprie responsabilità”.