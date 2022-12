Inter, Lautaro sprinta: vuole esserci contro il Napoli. “Ha chiamato la dirigenza e Inzaghi per…”

Lautaro Martinez è ancora in Argentina per trascorrere gli ultimi giorni di vacanza dopo la vittoria del Mondiale. Il Toro, però, ha un obiettivo chiaro e vuole esserci già il 4 gennaio contro il Napoli: "Il programma di Lautaro è chiaro: giovedì il rientro a Milano, venerdì 30 il primo allenamento ad Appiano. Non salterà altri giorni, sarà in campo anche quando i compagni riposeranno dopo l’amichevole con il Sassuolo. Cinque allenamenti veri per riprendersi l’Inter. E per mostrare che il Mondiale era sì il piatto forte, ma la cena non è ancora finita e la fame ancora alta, molto alta. Molto dipenderà da come l’attaccante si ripresenterà di fronte a Inzaghi. I festeggiamenti in Argentina sono stati giustamente senza soluzione di continuità. Il Toro si è però mantenuto in contatto con la sua società e a dirigenti e staff tecnico ha assicurato di essere in buone condizioni", spiega La Gazzetta dello Sport.