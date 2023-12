Inter, crash test per la ThuLa: bunker Lazio, servono i loro gol per la mini fuga

Il tecnico nerazzurro si aggrappa alla ThuLa, come sottolinea La Gazzetta dello Sport:

“Perché Thuram e Lautaro sono il meglio che in questo momento si possa vedere nel nostro campionato”.

Di fronte, però, c’è una Lazio da record in casa, che non subisce reti all’Olimpico da sei partite consecutive, coppe incluse.

"Servirà la migliore Inter per dare il primo strappo al vertice del campionato. E servirà la vera ThuLa, la coppia fin qui regina della A con 20 reti complessive”.

Ora però c’è l’ostacolo Lazio, che in casa ha subito appena 4 gol (come Juve, Milan e Bologna): nessuno ha fatto meglio in A.