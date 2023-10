Inter, messaggio a chi vuole Lautaro: “A chi si avvicina viene risposto che vale…”

Partiranno presto in casa Inter i dialoghi con Lautaro Martinez per prolungare il contratto in scadenza nel 2026 e renderlo una bandiera. Anche perché, come spiega La Gazzetta dello Sport, per i nerazzurri l'argentino ha un valore inestimabile: "È un leader, è nato leader. Per questo l’Inter vuole tenerselo stretto. Tanto per dare un numero a chi oggi un numero neppure ce l’ha: per la società nerazzurra l’argentino oggi vale almeno 150 milioni di euro, una cifra monstre. Come a dire: se volete avvicinarvi, sappiate che la montagna da scalare sarà altissima. Che in fondo non è poi così diversa dalle montagne difficilmente affrontabili degli altri attaccanti top d’Europa".