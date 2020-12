Pochi minuti al calcio d’inizio di Hellas Verona-Inter. Gara importante per i nerazzurri, come ribadito ai microfoni di Sky da Lautaro Martinez: ““Pensiamo a noi stessi e a finire al meglio l’anno vincendo. Il Verona è una squadra dura. Il nostro obiettivo è la vetta, oggi dobbiamo fare il nostro lavoro, affrontando una squadra con molta intensità. Il gol? Mi manca perché sono un attaccante. Faccio di tutto però per la squadra e cerco di fare del mio meglio”.