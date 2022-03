Inter, Lautaro: “Voltiamo subito pagina. Cerco di dare il cuore per il club”

Le parole dell'attaccante argentino dopo la gara di stasera con il Liverpool

Lautaro Martinez, autore del gol dell'Inter stasera, ha parlato al termine della gara col Liverpool. Queste le sue considerazioni ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo dimostrato personalità, carattere e voglia di passare il turno. Lo avevamo fatto anche a San Siro in un'ottima gara, ma abbiamo preso due gol e potevamo evitarlo. Oggi siamo passati in vantaggio con un gol che mi dà tanto entusiasmo, è stato un peccato rimanere poi in dieci uomini. Dobbiamo voltare subito pagina e guardare avanti. Siamo fuori dalla Champions, abbiamo Coppa Italia e campionato e dobbiamo fare il nostro meglio. Lasciamoci dietro la gara di stasera, imparare dai dettagli e andare avanti. Io sono tranquillo, ho fatto gol venerdì ed era importante tornare a segnare. Cerco di dare il cuore per questo club che mi dà sempre fiducia e lasciare tutto in campo per i compagni e lo staff. Abbiamo dimostrato che siamo un team importante, ma dobbiamo ancora crescere. A Madrid era successo lo stesso".