Inter-Lazio Primavera, le pagelle: Satriano ultimo a mollare, pochi si salvano

Le pagelle di Inter-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia Primavera: prestazione da dimenticare per i ragazzi di Madonna

Fabio Alampi

Una brutta Inter esce malamente dalla Coppa Italia Primavera: la Lazio passa il turno con pieno merito, prestazione da dimenticare per i nerazzurri di Madonna.

Queste le pagelle di Fcinter1908:

Rovida 6,5 Può davvero poco sui gol incassati, limita il passivo con una grandissima parata su Castigliani.

Tonoli 5 Moro si allarga spesso e volentieri dalla sua parte e lo fa ammattire. Poco aiutato da Casadei, la Lazio trova praterie su quella fascia. (dal 20' st Zanotti 5,5 Non la migliore delle occasioni per debuttare)

Kinkoue 5 Tanti, troppi errori: soffre la rapidità di Moro, va in difficoltà anche con il pallone tra i piedi. Da uno come lui ci si aspetta ben altro.

A. Moretti 6 Mette una pezza come può, la Lazio attacca a testa bassa ma non affonda.

Vezzoni 6,5 Tante iniziative sulla sinistra, colpisce un palo e regala a Satriano la palla del gol del momentaneo 1-2.

Casadei 5,5 Fatica a trovare la posizione, dovrebbe aiutare di più Tonoli ma si vede poco anche in avanti. Giornata difficile.

Sangalli 6 Prova a dare la carica ai compagni da vero leader qual è, ma fatica anche lui ad emergere. (dal 29' st Bonfanti sv)

Wieser 5 Sempre in ritardo sull'avversario, fatica a trovare ritmo. Grave l'errore che regala il terzo gol alla Lazio. (dal 1' st Mirarchi 5,5 Con lui in campo la musica non cambia)

Iliev 6,5 Trova il primo gol in nerazzurro e riaccende le speranze di rimonta. (dal 20' st Boscolo Chio 5,5 Può far poco)

Satriano 6,5 Segna la rete della speranza con una splendida girata di testa, aiuta la squadra anche in fase difensiva, lotta come un leone. Ultimo a mollare.

Fonseca 5 Impalpabile, non si rende d'aiuto in fase di pressing e non fa salire la squadra. Mai pericoloso. (dal 29' st Akhalaia sv)

Madonna 5 Come prevedibile si presenta all'appuntamento con la formazione tipo dopo il turnover fatto in campionato contro la Lazio, ma la scelta non ripaga: squadra spenta, mai in partita. Cambi troppo tardivi, poteva e doveva osare di più.