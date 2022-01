Inter-Lazio, il presidente Zhang è arrivato alla Pinetina

Il numero uno della società nerazzurra ha raggiunto gli altri dirigenti che sono insieme ad Inzaghi e ai suoi nel centro sportivo

Steven Zhang è tornato a Milano. In questi giorni starà vicino all'Inter quanto più possibile. E già questa sera è arrivato in ritiro, alla Pinetina, dove la squadra alloggia in vista della sfida con la Lazio. Il presidente nerazzurro ha raggiunto i dirigenti che sono nel centro sportivo nerazzurro. Marotta era con la squadra dal mattino ed è arrivato questa sera anche l'ad Antonello.