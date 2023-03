Verso Inter-Lecce, le possibili scelte di Inzaghi. A centrocampo riposa Mkhitaryan?

Rispetto alla gara col Bologna, Simone Inzaghi potrebbe optare per qualche cambio di formazione. Skriniar e Dimarco viaggiano spediti verso il recupero, ma qualora l'esterno non dovesse recuperare, col Lecce spazio a Gosens. In difesa Inzaghi potrebbe fare come tre giorni fa, abbassando Darmian sulla linea difensiva e proponendo Dumfries in fascia. "Altrimenti può toccare a D’Ambrosio affiancare Acerbi (oppure De Vrij) e Bastoni, riallacciandosi al finale di partita consumato a Bologna", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Altrettanti interrogativi per il centrocampo dell’Inter, a quattro giorni dalla sfida di San Siro. Barella a Bologna è partito dalla panchina per la seconda volta in questo campionato, ma domenica dovrebbe tornare dall’inizio. Con la conferma di Brozovic e Calhanoglu dal primo minuto, Mkhitaryan sembra destinato al riposo nella serata di San Siro. In mezzo al campo, Inzaghi non schiera dal primo minuto il trio Barella-Brozovic-Calhanoglu dal 10 settembre in Inter-Torino: era la sesta giornata di andata, esattamente un girone fa".