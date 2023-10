Inter, l’errore da non ripetere: l’anno scorso post Benfica clamoroso calo di tensione

Avversario non banale, seppure con precedenti in conflitto: nella scorsa stagione il Bologna perse per 6-1 nell’andata a Milano e vinse per 1-0 nel ritorno al Dall’Ara. Quello però era un Bologna “mottiano” in costruzione, non ancora consolidato come l’attuale, ottavo con 10 punti e portatore sano di un gioco riconoscibile.