Inter, la linea guida è chiara: Correa l’esempio. E c’è una meravigliosa eccezione

In casa Inter la linea guida da seguire è chiara: riempire la squadra di giocatori con molti anni di carriera davanti

Nonostante una proprietà che appare ormai lontana non solo geograficamente, Marotta e Ausilio questa estate sono riusciti nell'impresa di attutire il colpo dopo alcuni addii pesanti facendo un mercato in entrata intelligente. Il progetto dell'Inter è chiaro: monte ingaggi ed età media da abbassare.

Il primo risultato è stato centrato, con l’ultimo mercato. Sul secondo, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, siamo al work in progress. "Lavori in corso, iniziati e da portare a termine al termine di questa stagione. L’Inter sta prendendo il green pass, dove verde sta per giovane età. La linea guida della proprietà è chiara: riempire la squadra di giocatori con molti anni di carriera davanti, che permettano scelte e non costringano solo ad obblighi contrattuali".