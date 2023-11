Inter, fare risultato a Lisbona conta. Ecco quanto incasserà con vittoria o pareggio

Non sarà una gara fondamentale per quanto riguarda la classifica, ma per il club è importante fare risultato anche in Portogallo

Non sarà una gara decisiva quella di stasera contro il Benfica. L'Inter è già qualificata agli ottavi di finale di Champions, in queste ultime due gare si giocherà il primo posto con la Real Sociedad. Ma sarà importante vincere a San Siro con gli spagnoli per essere certi di arrivare primi. Ma la gara di questa sera per il club è comunque importante.