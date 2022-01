In UK – Nuove regole contro il Covid, Inter-Liverpool potrebbe giocarsi in campo neutro

Inter-Liverpool potrebbe giocarsi, invece che a San Siro, in campo neutro. E' quanto riferiscono indiscrezioni provenienti dai media inglesi

Inter-Liverpool potrebbe giocarsi, invece che a San Siro, in campo neutro. E' quanto riferiscono indiscrezioni provenienti da vari media inglesi, secondo cui la UEFA starebbe studiando alcune soluzioni in seguito alla stretta del Governo italiano in materia di lotta al Covid, che impongono agli atleti di aver il Super Green Pass sul luogo di lavoro.