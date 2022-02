Cds – Inter, col Liverpool non parti battuta. Il dato incoraggiante e l’arma principale

La squadra di Inzaghi è attesa dalla partita più difficile della stagione, ma le chance di vincere ci sono

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi parla di Inter-Liverpool . Secondo il giornalista, i nerazzurri non partono battuti contro i Reds. "Rispetto alla stagione scorsa l’Inter di oggi ha un gioco più coraggioso (che spesso viene definito come gioco europeo), la sua arma principale non è più quella muscolare, ma ora è tecnica".

"C’è poi un dato numerico che può essere incoraggiante se preso con la dovuta cautela: in Serie A, dopo 24 partite l’Inter ha 54 punti, è seconda, con una partita in meno, a -1 dal Milan; in Premier League il Liverpool ha gli stessi 54 punti sempre con 24 partite e sempre al secondo posto, pure con una partita in meno, a -9 dal Manchester City. Non c’è confronto fra i due campionati, la Premier ha un livello di competitività due volte superiore alla Serie A, però le cifre sono queste e l’Inter non può e non deve sentirsi battuta in partenza. Anche perché quella notte sul campo di Wembley c’erano un giocatore del Liverpool (Henderson) e uno dell’Inter (Barella). Vale la pena ricordare come finì...".