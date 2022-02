Inter-Liverpool, le probabili formazioni e dove vedere la gara in Tv

Le possibili scelte di formazione dei due allenatori e dove vedere la gara

San Siro è pronto per indossare l'abito delle grandi occasioni. È la notte di Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League. Gara complicata per i nerazzurri che dovranno pure rinunciare al giocatore più da 'Premier', Nicolò Barella. Simone Inzaghi è intenzionato a dare fiducia ad Arturo Vidal, uno che può fare valere la sua esperienza internazionale. L'altro grande dubbio era l'attacco, Lautaro sembra in vantaggio su Sanchez, sarà il Toro a fare coppia con Dzeko. La gara sarà visibile in esclusiva e in streaming su Amazon Prime Video. Il calcio d'inizio è previsto per le 21.