Inter-Liverpool, scelte di Inzaghi iniziano a delinearsi. Dzeko e Lautaro in attacco

A un giorno dagli ottavi di Champions contro i Reds, sono sempre più chiare le scelte del tecnico nerazzurro

In vista della gara di Champions contro il Liverpool, Simone Inzaghi potrà contare su Alessandro Bastoni. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il difensore è praticamente recuperato. Mentre a centrocampo Arturo Vidal è in vantaggio per sostituire lo squalificato Nicolò Barella e Lautaro Martinez ancora in coppia con Edin Dzeko nonostante Alexis Sanchez scalpiti in panchina. "Mancano ancora due allenamenti prima di Inter-Liverpool di domani sera, ma le scelte di Simone Inzaghi iniziano a delinearsi".